ஃபைலில் இருந்தது என்ன? கடைசி நேரத்தில்.. சாமர்த்தியமாக "கேம்" ஆடிய ஓபிஎஸ்.. நடுவில் மாட்டிய எடப்பாடி

சென்னை: அதிமுக அலுவலகம் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த அலுவலகம் மீண்டும் எப்போது திறக்கப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிற்கு சில சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அதிமுக அலுவலகத்தில் பொதுக்குழு அன்று நடந்த மோதல் காரணமாக பெரிய பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வருவாய் துறை மூலம் சீல் வைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நேற்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது.

அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்ட உத்தரவை எதிர்த்து கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், முன்னாள் முதல்வர் பன்னீர்செல்வமும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

