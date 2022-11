பாஜகவின் வேற மாதிரி கணக்கு.. டெல்லியில் ‘தலைவன்’! எடப்பாடி பிடிவாதம்.. மொத்தமா போச்சே! ஆப்ஷனே இல்ல!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவின் கால்குலேஷனை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து முரண்டு பிடித்தால், 2024 தேர்தலில் பாஜக எந்த மாதிரியான முடிவை எடுக்கும் என அரசியல் நோக்கர்கள் ஒரு முக்கியமான கோணத்தை முன்வைக்கின்றனர்.

2024 லோக்சபா தேர்தலில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோர் தமது கூட்டணியில் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறது பாஜக. அதற்கு, ஓபிஎஸ் - எடப்பாடி இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற அறிவுரையையும் வழங்கியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

எனினும், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் உடன் மீண்டும் இணைந்து செயல்படும் யோசனையை மறுத்துள்ளார். இதனால், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு செக் வைக்க, 2024 தேர்தலில் ஒரு யுக்தியை பாஜக கையாளும் எனக் கூறப்படுகிறது.

சொந்த ஊரில் '3 நாட்கள் பிளான்’.. வெளியே தலைகாட்டல.. முக்கிய 'தலை’களுடன் ரகசிய ஆலோசனையில் ஈபிஎஸ்?

English summary

If Edappadi Palaniswami continues to disagree with BJP's decision, admk symbol may be freezed without getting for either of them. It is said that BJP will lead the alliance and allocate seats in Tamil Nadu for 2024 LS polls.