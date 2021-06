அதிமுகவில் இனி என்ன நடக்கும்! தீர்மானிக்க போவது ஓபிஎஸ் எடுக்க போகும் முடிவு தான்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஒரு பக்கம் சசிகலாவின் திட்டம், மறுபக்கம் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பதிலடி என தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சியான அஇஅதிமுகவில் என்ன நடக்கிறது என்பதை மக்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறார்கள் அடுத்த என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் வரும் என்பது அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓ பன்னீர்செல்வம் எடுக்கப்போகும் முடிவு தான் தீர்மானிக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் நடந்த முடிநத் சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்தது. 179 இடங்களில் போட்டியிட்ட அதிமுக, 65 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சியாக அதிமுக தற்போது உள்ளது.

எதிர்க்கட்சி தவைர் பதவியை பிடிக்க அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வமும், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் முட்டி மோதினர். இதில் அதிக எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமியே வெற்றியும் பெற்றார். ஆனால் அதிமுக சட்டமன்ற கட்சியின் துணை தலைவர் மற்றும் கொறடா யார் என்று இன்னமும் அறிவிக்கப்படவில்லை..

English summary

People are watching closely what is happening in the AIADMK in Tamil Nadu in response to Sasikala's plan on the one hand and Edappadi Palanisamy's retaliation on the other. o panneselvam decition may decide the future of AIADMK.