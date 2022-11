தாழ்வு மண்டலம் எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது? அடுத்த 2-3 நாள் என்ன நடக்கும்? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் வார்னிங்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறது, அது எந்த திசையில் செல்லும் என்று கேள்விகள் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை ரெயின்ஸ் அமைப்பு மற்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் ஆகியோர் முக்கிய அப்டேட்களை வெளியிட்டு உள்ளனர்.

தென்கிழக்கு வங்கக்கடல், அதனை ஒட்டியுள்ள அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் எதிர்பார்த்தபடியே காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இந்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக மாறி வேகமாக வலுவடைந்து வருகிறது.

நேற்று தாழ்வு மண்டலாமாக மாறிய இது வேகமாக நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இதன் வேகம் குறைத்து மிக மிக மெதுவாக நகர தொடங்கி உள்ளது. இதனால் என்ன மாதிரியான பாதிப்பை இது கொடுக்கும், மழை எவ்வளவு பெய்யும் என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டு உள்ளது,

English summary

What will the weather be like in Tamil Nadu for the next two to three days? Weatherman update.