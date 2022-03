இது ஆன்மீக பூமி ...அரசியல்வாதிகளுக்கு கோவிலில் என்ன வேலை? ஓடிடுங்க - மதுரை ஆதினம் பரபரப்பு பேச்சு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆன்மிகவாதிகள் அரசியல் பேசக்கூடாது என்று சொல்கிறார்களே; நாங்க பேசாமல் யார் பேசுவது என்று மதுரை ஆதினம் ஹரிஹர தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் கூறியுள்ளார். அரசியல்வாதிகளுக்கு கோயிலில் என்ன வேலை? ஓடிடுங்க... இது திராவிட பூமி அல்ல ஆன்மிக பூமி என்றும் கூறியுள்ளார் மதுரை ஆதினம்.

சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மதுரை ஆதீனம் ஹரிஹர தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள், சினிமாத்துறையினரையும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபுவையும் சரமாரியாக திட்டி தீர்த்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "மடாதிபதிகள் காரிலே வரலாமா என்று கேட்கிறார்.. போப் எப்படி வந்தார் ?சொல்ல முடியுமா. நான் கேட்கிறேன் காரிலே வராமல் கழுதை மேலேயா வருவோம்.. திராவிட நிழலில் எவ்வளவு பெரிய கோட்டையில் இவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று சொன்னார்.

நான்தான் ஜெயலலிதாவின் மகள்.. நடராஜன் மாமாவுக்கு நல்லா தெரியும்.. மதுரை மீனாட்சி பகீர் தகவல்!

English summary

Spiritualists say not to talk politics; Madurai Adheenam has said who will speak without us. What work do politicians do in the temple? Run ...Madurai Adheenam has said that this is not a Dravidian land but a spiritual land.