பிரபல நடிகை "இங்கே" வர்றாராமே.. சைக்கிள் கேப்பில் நுழைந்த கட்சி.. அதிர்ந்த கமலாலயம்.. காயத்ரிக்கு வலை

சென்னை: பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் குறித்த செய்தி ஒன்று பரபரத்து வருகிறது.. இது தமிழக பாஜகவுக்கு எரிச்சலை தந்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு பாஜகவில் உட்கட்சி மோதல்கள் நாளுக்கு நாள் விஸ்வரூபம் எடுத்து வருகிறது.. ஒருபக்கம் திமுகவை டேமேஜ் செய்துகொண்டும், இன்னொரு பக்கம் அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டும், பாஜக தன் அரசியலை செய்து வந்தது.

ஆனால், இப்போது அந்த கட்சியிலேயே ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துகள் வெடித்து கிளம்பி உள்ளன.. தினம் தினம் ஒரு வீடியோ அல்லது ஆடியோ வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது.. கமலாலயம் மீதே சில பெண் நிர்வாகிகள் புகார்களை வெளிப்படையாக சொல்லி வருகிறார்கள்.

English summary

When is BJP Gayathri Raghuram going to meet JP Nadda and Is She going to join Congress