உதயநிதி முதல்வராவாரா? அண்ணாமலை அரசியல் பயணம் எப்படி, நயன்தாராவிற்கு திருமணம் எப்போ? கிளி சொன்ன பலன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நயன்தாராவிற்கு திருமண தோஷம் எதுவும் இல்லை என்றும் அவருக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் திருமணம் நடைபெறும் என்றும் கிளி ஜோசியர் ஒருவர் கூறியுள்ளார். உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியல் பயணம், சீமான், அண்ணாமலை ஆகியோரின் அரசியல் பயணத்தையும் கணித்து கூறியுள்ளது கிளி.

புகாரி ஜங்சன் என்ற யுடூயூப் சேனலில் கிளி ஜோதிடரிடம் பேட்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் தங்களின் வாழ்க்கை முறை பற்றி விளக்கம் தருகிறார் ஜோதிடர். திருவிழா காலங்களில் கூட்டமாக இருக்கும் இடங்களில் ஜோதிடம் பார்ப்பதாகவும் ஜோதிடர் கூறினார்.

அரசு உத்தரவினால் கிளி வளர்க்க தடை உள்ளது. இதனால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் ஜோதிடர் கவலையுடன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Parrot astrology: (கிளி ஜோதிடம்) One of the parrot jockeys has said that Nayantara has no marital problems and that she can get married anytime. The parrot also predicted the political journey of Udayanithi Stalin and the political journey of Seeman and Annamalai.