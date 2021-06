குடும்ப வன்முறை சட்டம் வந்த பிறகு திருமண புனிதம் அர்த்தமற்று போய்விட்டது- சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

Chennai

சென்னை: மனைவிக்கு எதிராக, கணவன், வழக்கு தொடர குடும்ப வன்முறைச் சட்டம் போன்ற ஏற்பாடு இல்லாமல் போனது துரதிருஷ்டவசமானது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வைத்தியநாதன் வழக்கு விசாரணையொன்றின்போது தெரிவித்துள்ளார்.

குடும்ப வன்முறைச் சட்டம் பெண்களால் தவறாக கையாளப்படுவதை குறிப்பிடுவதற்காக இப்படி ஒரு ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் நீதிபதி.

நீதிமன்றம் எத்தனையோ வினோத வழக்குகளை விசாரித்துள்ளது.

English summary

Chennai High Court Judge Vaidyanathan said during the hearing that it was unfortunate that the husband did not have the law like Domestic Violence Act to proceed against his wife. "The current generation of people need to understand one thing. Marriage is not a contract. But sacred. When the Domestic Violence Act, 2005 came into force, the term 'sacred' had no meaning. It recognizes the Living to Gather relationship." the judge added.