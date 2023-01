"குலுங்குது" சென்னை.. அவசர அவசரமாக கிளம்பிய புள்ளிகள்.. ஓபிஎஸ் திடீர் அழைப்பு.. யார் அந்த வேட்பாளர்?

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக வேட்பாளரை நிறுத்த ஓபிஎஸ் தயாராகி வருவதாக தெரிகிறது

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி, வரப்போகும் இடைத்தேர்தலை சந்திக்க தயாராகிவரும் நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸும் கோதாவில் குதித்துள்ளார்.. இதுகுறித்த சில தகவல்களும் இணையத்தை வட்டமடித்து கொண்டிருக்கின்றன.

ஓபிஸ்ஸை பொறுத்தவரை, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டவில்லை என்றே சொன்னார்கள்.. இரட்டை இலை இல்லாத சூழலில், போட்டியிட்டாலும் பெரிதாக பலன் கிடைக்காது என்றே நினைத்தாராம்.

மேலும் கொங்குவில் பெரிதாக செல்வாக்கும் இல்லாத சூழலில், இடைத்தேர்தலை, அமைதியாக கடந்து சென்றுவிடலாம் என்றுகூட முடிவெடுத்தாராம்.

திடீர் மீட்டிங்.. பேப்பர் ஃபைனல்.. 'புது ரூட்’ ஜெட் வேகத்தில் பறக்கும் ஓபிஸ் - குறுக்க வந்துறாதீங்க!

When will O Panneerselvam declare the candidate and What are the problems for OPS in the by-elections