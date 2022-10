குரூப் 2, குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகிறது?.. டி.என்.பி.எஸ்.சியின் முக்கிய அப்டேட்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 4 தேர்வு எழுதிவிட்டு தேர்வு முடிவு எப்போது வெளிவரும் என்று பலரும் காத்திருந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 4 தேர்வு முடிவு இம்மாத இறுதியில் வெளியாகும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பல இளைஞர்களின் கனவாக அரசு வேலை இருந்து வருகிறது. இதற்காக எப்படியாவது அரசு வேலையை வாங்கிவிட வேண்டும் என அல்லும் பகலும் இளைஞர்கள் படித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக அரசு தேர்வுகள் குறித்து அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என்ற அறிவிப்புகளையும், தேர்வுக்கு முன்கூட்டியே தயாராகும் வகையிலும் படித்து வருகின்றனர்.

ராபர்ட் மாஸ்டர் சொன்னது எல்லாம் பொய்யா? ஆதாரத்தை வெளியிட்ட ரசிகர்கள்..இவர் தான் அவருடைய மகளாம்!?

English summary

After writing the Group 2 and Group 4 exams, many people are waiting for the results to come out. In this situation, TNPSC Group 2 exam result will be declared at the end of this month.