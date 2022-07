Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற அதிமுகவின் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவியில் இருந்து ஓபிஎஸ் நீக்கப்படுவாரா? மாட்டாரா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

சபாநாயகருக்கு சட்டசபை செயலாளர் மூலமாக எடப்பாடி பழனிசாமி, இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

அதில், தன்னை அதிமுக பொதுக்குழுவில், இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்திருப்பதாகவும், அந்த தகவலை இந்திய தேர்தல் கமிஷனிடம் தெரிவித்துவிட்டதாகவும் கூறியுள்ளார்.

English summary

When will the post of OPS be taken away and What will the Speaker decide on the OPS matter எடப்பாடி பழனிசாமி எழுதிய கடிதத்திற்கு சபாநாயகர் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறார்