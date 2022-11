"லவ் லெட்டர்" மாதிரி தர்றாரே எடப்பாடி.. லீக்காகும் "ரகசியம்".. ஒரிஜினல் கோமாளி.. சொல்றது யார் பாருங்க

Chennai

சென்னை: "ஆளுநரிடம் ஒரு புகார் தந்தால், அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு முதலில் முகாந்திரம் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும், பிறகு அந்த புகாருக்கான ஆதாரங்களை திரட்ட வேண்டும்.. அதற்கு பிறகுதான் ஆளுநரிடம் புகார்களை தர வேண்டும்.. ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு லவ் லட்டரை தருவதுபோல, திமுக மீது புகார் சொல்லி கடிதம் தந்துவிட்டு வந்துள்ளார்" என, திமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் சிவ ஜெயராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளுடன் 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஆளுநர் மாளிகையில் சந்தித்தார்.

ஆளும் திமுகவுக்கு எதிராகக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துவரும் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஆளுநரிடமும் புகார்ப்பட்டியலையும் அப்போது வாசித்திருக்கிறார்.

