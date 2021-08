பெட்ரோல், டீசல் வரி- மத்திய அரசின் ஓரவஞ்சனை-மாநில அரசுகளுக்கு அநீதி- அம்பலப்படுத்தும் வெள்ளை அறிக்கை

Chennai

சென்னை: பெட்ரோல் டீசல் வரியில் மத்திய அரசு, எப்படியெல்லாம் மாநில அரசுகளுக்கு அநீதியை செய்திருக்கிறது என்பதை தமிழக நிதி நிலைமை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது.

நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று வெளியிட்ட நிதி நிலை அறிக்கையில் இது தொடர்பாக கூறப்பட்டுள்ளதாவது;

வெள்ளை அறிக்கை: பொருளாதார வளர்ச்சியில் 3-வது இடத்தில் இருந்து 11-வது இடத்துக்கு சறுக்கிய தமிழகம்

பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மீதான வரி விதிப்பு முறையில் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட மாற்றங்கள் அதிர்ச்சி தரக்கூடியவையாகும். 2011-12-ம் ஆண்டில் 10.4 விழுக்காடாக இருந்த மேல்வரி மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்கள் 2019-20ம் ஆண்டின் திருத்திய மதிப்பீட்டில் 20.2 விழுக்காடாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த மேல்வரிகள் மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்கள் மாநிலங்களுடன் பகிரப்படாது.

The White of Tamilnadu Finance said that "The increasing proportion of cesses and surcharges levied by the Government of India which are not sharable with the States is a serious source of concern. the share of Union Excise Duties which is shareable with States has been brought down sharply and the cess and surcharges increased very substantially to deprive the States of their share of the revenue.