12 கூட இல்லை.. 9 தான்.. இழுக்கும் ஈபிஎஸ்.. யாரெல்லாம் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு? - லிஸ்ட் இதோ!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்களாக இருந்து வந்த மூன்று மா.செக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களாக மாறியுள்ளதால் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு 9 மாவட்ட செயலாளர்களின் ஆதரவு மட்டுமே உள்ளது.

ஒற்றைத் தலைமை கோரிக்கைக்கு உடன்படாத ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வகையில், அவரது ஆதரவாளர்களையும் தனது பக்கம் இழுத்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளராக இருந்துவந்த நெல்லை மாவட்ட செயாலளர் தச்சை கணேசராஜா, விருதுநகர் மாவட்ட செயலாளர் சாத்தூர் ரவிச்சந்திரன், திருவள்ளூர் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் அலெக்சாண்டர் ஆகியோரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இன்று ஆதரவளித்துள்ளனர்.

ஓபிஎஸ்ஸுக்கு செம ஷாக்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் ஆதரவு

English summary

O.Panneerselvam has the support of only 10 district secretaries as two AIADMK district secretaries who were O. Panneerselvam supporters have now become Edappadi Palanisamy supporters.