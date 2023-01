துரை வைகோவை அப்செட் ஆக்கிய மதிமுக மக்கள் பிரதிநிதிகள் யார்? அரசியலில் அனுபவங்கள் உணர்த்தும் பாடம்!

Chennai

சென்னை: மதிமுக தலைமைக் கழகச் செயலாளரும், வைகோவின் மகனுமான துரை வைகோவை மதிமுக மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிலர் அப்செட் ஆக்கியிருப்பது அவரது பதிவின் மூலம் தெரிய வருகிறது.

மதிமுகவினர் பலருக்கு கூட்டணியில் போராடி சீட் பெற்றுக் கொடுத்து வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொடுத்தும், திருப்தி அடையும் வகையில் செயல்பாடுகள் இல்லை என்பதை வேதனையுடன் துரை வைகோ தனது முகநூலில் பதிவு செய்துள்ளார்.

அனுபவங்கள் உணர்த்தும் பாடம் என்ற தலைப்பில் தனக்கிருக்கும் வேதனையை துரை வைகோ பதிவு செய்த விவரம் வருமாறு;

English summary

It is clear from his post that some of the MDMK people's representatives have upset Durai Vaiko