‘தருமம்’ தலை காக்கும்! இபிஎஸ் அணியில் ஓபிஎஸ் ஸ்லீப்பர் செல்? தகவலை கசிய விடுவது யார்? பறந்த ஆர்டர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்து தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில் எடப்பாடி அணியில் இருந்தாலும் அவர் தரப்பில் இருந்து சில முக்கிய தகவல்களை ஓபிஎஸ் அணிக்கு யாரோ ஒரு கடலோர மாவட்ட நிர்வாகி பகிர்ந்து வருவதாகவும் அவர் யார் என விசாரிக்கும்படி எடப்பாடி பழனிச்சாமி உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

'தாய் வழி வந்த தங்கங்கள் எல்லாம் ஊர்களில் இன்று நேர்வழி சென்றாள் நாளை நமதே' என்ற எம்.ஜி.ஆரின் பாடல்களை கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பாடி வந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தற்போது எதிர் எதிர் துருவங்களாக நிற்கின்றனர்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கட்சி இரண்டாக உடைந்து ஓபிஎஸ் அணி. இபிஎஸ் அணி என செயல்பட்ட நிலையில் மீண்டும் பல்வேறு கட்ட பேச்சு வார்த்தைகளுக்கு பிறகு இரு அணிகளும் ஒன்றிணைந்தன. அப்போது ஆட்சி அமைக்க ஓபிஎஸ் இன் ஆதரவு தேவைப்பட்டதால் துணை முதலமைச்சர் ஒருங்கிணைப்பாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி திறப்பு வழங்கி உரிய முக்கியத்துவத்தை அளித்திருந்தது

சிவசேனா விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம்.. உன்னிப்பாக கவனிக்கும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ்.. ஆக்‌ஷனுக்கு ரெடி!

English summary

The issue of single leadership in the AIADMK has taken shape and now Edappadi Palaniswami has been elected as the interim general secretary. In this situation, even though Edappadi is in the team, it has been revealed that Edappadi Palanichami has ordered that some coastal district administrator is sharing some important information from his side to the OPS team and to investigate who he is.