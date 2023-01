உங்கள் ஆதரவு ஓபிஎஸ்க்கா - இபிஎஸ்க்கா? வந்து விழுந்த கேள்வி..ஒரு நொடி யோசித்து ஜிகே வாசன் சொன்ன பதில்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: திமுகவை எதிர்த்து வாக்கு செலுத்த மக்கள் தயராக இருக்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் மக்களை ஏமாற்றும் அரசாக இந்த அரசு உள்ளது என்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த தமிழ்மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜிகே வாசன் கூறினார். அப்போது அதிமுகவில் உங்கள் ஆதரவு யாருக்கு எனவும் அவர் பதிலளித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்று இருந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட்டது. தற்போது அந்த தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள சூழலில் அதிமுக போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்தது.

இதற்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியும் பச்சைக்கொடி காட்டியது. அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட ஆர்வம் தெரிவித்து வருகிறது. ஓ பன்னீர் செல்வமும் ஜிகேவாசனை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கோரினார்.

English summary

People are ready to vote against DMK. Tamil State Congress president GK Vasan said in an interview to reporters that this government is a government that deceives the people by not fulfilling the promises made. Then he replied who do you support in AIADMK?