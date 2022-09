"ஆணி வேர்".. ஒருத்தரும் அசைக்க முடியாது.. மலரபோகும் 10 தாமரை.. "மாத்தி யோசி" பாஜக.. கவனிக்கும் திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எம்பி தேர்தலுக்கு பாஜக தயாராகி வரும் நிலையில், தமிழகத்தின் சில முக்கிய தொகுதிகளுக்கும் குறி வைத்துள்ளது. அதில் ஒன்றுதான் சிவகங்கை...!!

என்ன செய்வீர்களோ எனக்கு தெரியாது, இந்த முறை 10 தாமரைகளாவது தமிழகத்தில் இருந்து மலர வேண்டும் என்று அமித்ஷா மறைமுக உத்தரவிட்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில், தமிழக பாஜகவும் மும்முரத்தில் இறங்கி உள்ளது.

பூத் கமிட்டிகளை தமிழகம் முழுக்க நியமிக்கும்படி ஏற்கனவே பிரதமர் மோடி அட்வைஸ் தந்திருந்த நிலையில், அந்த வேலையும் கட்சிக்குள் நடந்து வருவதாக தெரிகிறது.

English summary

Who is the BJP candidate for Sivagangai constituency and what will DMK do the next