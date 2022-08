மாட்டிக்கிட்ட "பெரிய தலை".. ஓபிஎஸ் பக்கம் வருகிறாராமே.. அடுத்து அவங்களா.. கச்சித பிளான்.. இது எப்போ?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாதகமான தீர்ப்பு வந்துள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் தன்னுடைய அடுத்தக்கட்ட அதிரடிக்கு தயாராகிவிட்டாராம்.. அந்தவகையில், சில தகவல்கள் வட்டமடித்து வருகின்றன.

பொதுக்குழு தீர்ப்பு யாருக்கு சாதகமாக வந்தாலும் இன்னொருவர் அப்பீலுக்கு நீதிமன்றத்தை நாடுவார்கள் என்று முன்னமேயே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றுதான்.

அதேசமயம், இந்த முறை ஓபிஎஸ் பக்கமே சாதகமான தீர்ப்பு வரக்கூடும் என்றும், கடந்த வாரம் முழுவதும் ஒரு சலசலப்பு இருந்துக் கொண்டே இருந்தது.

English summary

Who is the former ADMK Minister who can join the OPS team and Strategy against Edappadi Palanisamy in Salem district எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக ஓபிஎஸ் அடுத்த ஆட்டத்தை துவக்கி உள்ளாராம்