"தாமரை" கனவு தகர்கிறதா.. "அண்ணி" சொன்ன ஒரே சொல்.. மிரண்டு போன அதிமுக + பாமக + திமுக + பாஜக..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திடீரென தங்களுக்கு எதிராக, இத்தனை கட்சிகள் வண்டியை கிளப்பிவிட்டுள்ளது, தமிழக பாஜகவுக்கே சற்று ஷாக்தான்.. அதிலும் தேமுதிக வேற லெவலில் நின்று யோசித்துள்ளது.. அதையும் பேட்டியாக வெளிப்படுத்தி உள்ளது..!

திமுகவுக்குள் நிறைய உட்கட்சி விவகாரங்கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன.. அதிமுகவுக்குள் யார் தலைவர் என்ற விவகாரம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

பாமக கட்சியை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது.. காங்கிரஸ் வழக்கம்போல் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது.. பாஜக தாமரையை மலர வைக்க பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

'அதற்காகத்தான்’ பாமக 2.0! திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் 'அதில்’ போட்டி.. விளக்கிய அன்புமணி ராமதாஸ்.!

English summary

Who is the real opposition in tamilnadu and Why does DMDK Premallatha say this? திமுகவின் உண்மையான எதிர்க்கட்சி தாங்கள்தான் என்று பிரேமலதா சொல்கிறார்