மேக்ஸ்வெல்லை மணக்கும் தமிழ் பெண்.. யார் இந்த வினி ராமன்? காதலில் விழுந்தது எப்படி? ஸ்வீட் பின்னணி

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கிளென் மேக்ஸ்வெல் திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கும் இந்திய பெண்மணி வினி ராமன் குறித்து பலர் இணையத்தில் தேட தொடங்கி உள்ளனர். யார் இவர்? எப்படி கிளென் மேக்ஸ்வெல்லுடன் இவர் காதலில் விழுந்தார் என்று பலரும் இணையத்தில் தேட தொடங்கி உள்ளனர்.

இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட வினி ராமனை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கிறார். கடந்த 2020ம் வருடம் பிப்ரவரி 21ம் தேதி இவர்கள் இருவருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது.

அதன்பின் கடந்த வருடம் இவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதாக இருந்தது, ஆனால் கொரோனா காரணமாக இவர்கள் திருமணம் ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த வருடம் மார்ச் 27ம் தேதி இவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் இந்த திருமணம் நடக்க உள்ளது.

English summary

Who is the Tamil Girl that Glenn Maxwell getting married? All you need to know about Vini Raman love story?