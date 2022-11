நெருக்கடியான சூழலில் பொறுப்புக்கு வரும் சங்கர் IPS.. ‘ஃபீல்டு வொர்க் கிங்’- யார் இந்த புதிய ஏடிஜிபி?

Chennai

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் அரசுக்கு கடுமையான நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வரும் சூழலில், சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சங்கர் ஐபிஎஸ்.

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம், வன்முறை, குற்றச் சம்பவங்கள் போதைப் பொருள் நடமாட்டம் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றால் எதிர்க்கட்சிகள், தமிழக அரசையும், காவல்துறையையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபியாக சங்கர் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சட்டம் ஒழுங்கில் பணியாற்றியவரும், மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவில் பணியாற்றியவருமான சங்கர் இப்பொறுப்பிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Opposition parties are strongly criticizing TN government and because of Coimbatore car blast incident, crimes and the increase in drug traffic. In this context, Shankar IPS has been appointed as ADGP of Law and Order.