"அதை" பார்த்தீங்களா.. பாஜகவின் "சமிக்ஞை" புரிஞ்சுதா.. கோட்டை விடறாரா எடப்பாடி.. வெலவெலக்கும் லீடர்கள்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இரட்டை இலை யாருக்கு கிடைக்க போகிறது? யாருக்கோ ஒருவருக்குதான் சாதகமாக தீர்ப்பு வரும்பட்சத்தில், அதை எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓபிஎஸ் இருவரும் எப்படி கையாள போகிறார்கள்? என்ற எதிர்பார்ப்பும், கவலை நிறைந்த அக்கறையும் ரத்தத்தின் ரத்தங்களிடம் கவ்வி வருகிறது.

மறைந்த முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா போல் அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமையாக உருவாக்க, சமீப காலமாகவே, எடப்பாடி பழனிசாமி காய் நகர்த்தி வருகிறார்

சில தினங்களுக்கு முன்பு மூத்த அரசியல் விமர்சகர் டாக்டர் காந்தராஜ், நம் ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு ஸ்பெஷல் பேட்டி ஒன்றை தந்திருந்தார். அதிமுக விவகாரம் குறித்து அவரிடம் கேட்டதற்கு, தன்னுடைய பாணியிலேயே ஒரு பதிலை நமக்கு சொல்லி இருந்தார்..

பண்ருட்டியார் பிளானிங்! உச்ச நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி அஸ்திவாரத்தையே உலுக்கும் ஓபிஎஸ்! முடங்கும் இலை?

English summary

Who's going to get a Two leaves symbol and Is BJP likely to block the symbol