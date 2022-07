எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவி யாருக்கு? ‘அதே ஏரியா.. அதே பிரிவு’ - எடப்பாடி போடும் ‘பலே’ கணக்கு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் வகிக்கும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவியை பறித்து தனது ஆதரவாளர்களில் ஒரு தென்மாவட்ட புள்ளிக்கு வழங்க எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் வகித்து வந்த பதவிகளைப் பறித்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவரையும், அவரது ஆதரவாளர்களையும் கட்சியில் இருந்தே நீக்கியுள்ளார்.

ஓபிஎஸ் வகித்து வரும் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவியையும் பறிக்க இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இன்று நடைபெறும் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் இதுகுறித்து ஆலோசிக்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.

It is reported that Edappadi Palaniswami, who took away the posts held by O.Panneerselvam, is also planning to take away the post of deputu leader of Opposition held by OPS and give it to one of his supporters.