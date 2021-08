முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி.. யாருக்கெல்லாம் நகைக் கடன் தள்ளுபடி? பயனாளிகளை தேர்வு செய்யும் பணி தீவிரம்

Chennai

சென்னை: கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 பவுன் நகை கடன் வாங்கியுள்ள நபர்களின் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பை தொடர்ந்து இது குறித்த பணிகளில் அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 பவுன் வரை பெறப்பட்ட நகை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்து இருந்தது.

திமுக ஆட்சி அமைந்து 100 நாட்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில் இந்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவில்லை.

Who will get jewellery loan waiver benefit in Tamil Nadu as cooperative banks officials are very busy to prepare list of beneficiaries. கூட்டுறவு சங்க நகைக் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு எப்போது என்பது பற்றி சில தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.