ஜெயலலிதா இருந்த பதவியில் வேறு யாரும்? முட்டாள்தனம்.. ஓபிஎஸ் திமுக பி டீம்..விளாசிய அதிமுக நிர்வாகி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : ஒற்றைத் தலைமையை ஏற்காதவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் அ.தி.மு.கவிற்கு எதிரானவர்கள். அவர்கள் தி.மு.கவின் பி டீம் என அதிமுக புதுச்சேரி கிழக்கு மாநில செயலாளர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் அதிமுகவில் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில், ஜெயலலிதா இருந்த பொதுச் செயலாளர் பதவியில் வேறு யாரும் வரக்கூடாது என ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசியிருந்தார்.

மீண்டும் மிரட்ட தொடங்கும் கொரோனா.. உலகெங்கும் ஒரே நாளில் 6 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு பாதிப்பு!

இந்நிலையில், அதிமுக புதுச்சேரி கிழக்கு மாநில செயலாளர் அன்பழகன், பொதுச்செயலாளர் பதவியில் ஜெயலலிதா இருந்தார் என்பதற்காக அந்த பதவியில் யாரும் அமரக்கூடாது எனக் கூறுவது முட்டாள்தனமானது என விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

AIADMK Puducherry East state secretary Anbalagan said that those who do not accept single leadership are against AIADMK. It is nonsense to say that no one should sit in the post as Jayalalithaa was the general secretary, he added.