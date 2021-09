என்னாச்சி.. அதிருப்தியில் குஷ்பு? மோடி பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சியில் மிஸ்சிங்.. ஒதுங்குவது ஏன்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாஜகவைச் சேர்ந்த நடிகை குஷ்பு சமீப காலமாக அக்கட்சி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து தள்ளியே இருக்கிறார். அல்லது தள்ளி இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார் என்பதை போல இருக்கிறது அவரது செயல்பாடுகள். உதயநிதி ஸ்டாலின் நிறுவனத்திற்கு அவர் அரண்மனை 3 படத்தை வழங்கியிருப்பதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

திமுகவில் அரசியல் பயணத்தை ஆரம்பித்தவர் குஷ்பு. அங்கு சில கசப்புகள் ஏற்பட்டதால், காங்கிரஸ் கட்சிக்குச் சென்றார். பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து ட்வீட்கள் வெளியிடுவதை அப்போது வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார்.

அதேநேரம், காங்கிரஸ் கட்சியில் குஷ்பு எதிர்பார்த்த முக்கியத்துவம் கிடைக்கவில்லை. எந்த ஒரு தேர்தலிலும் போட்டியிடும் வாய்ப்பை குஷ்புவிற்கு காங்கிரஸ் தரவில்லை.

English summary

BJP leader actress Khushbu Sundar has been absent from party-related programs recently. Cadres asking is she had been asked to stay away from political activities?