செந்தில்பாலாஜி மீது அண்ணாமலைக்கு ஏன் ஆத்திரம்? “தூக்கிப்போட்டு துவைச்சு எடுத்தாரே” - முரசொலி பதிலடி!

சென்னை : 'என்னதான் குளிப்பாட்டி நடுவீட்டில் வைத்தாலும் சில ஜீவன்கள் வாலைக் குழைத்து எதையோ தின்னத்தான் செல்லுமாம்..' என்ற சொலவடையைக் குறிப்பிட்டு பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையை விமர்சித்துள்ளது திமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி.

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை தொடர்ச்சியாக கடுமையாக விமர்சித்து வரும் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, சமீப நாட்களாக அவரை 'சாராய அமைச்சர்' எனக் குறிப்பிட்டு வருகிறார்.

செந்தில் பாலாஜி விமர்சனம் பற்றி நேற்று செய்தியாளர்கள் தன்னிடம் கேள்வி எழுப்பியபோது, பத்திரிகையாளர்களையும் தரக்குறைவாகப் பேசினார் அண்ணாமலை.

இந்நிலையில், செந்தில் பாலாஜி மீது ஏன் அண்ணாமலைக்கு ஆத்திரம் எனக் கேள்வி கேட்டு பதிலும் சொல்லியுள்ளது முரசொலி நாளேடு.

Murasoli Daily Questioned and answered about why Annamalai is more angry with Minister Senthil Balaji : Annamalai has been speaking in anger at his defeat in Aravakurichi constituency.