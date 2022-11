பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்காத அண்ணாமலை.. அப்செட்டான தலைகள்.. ‘மலை’ சொன்ன காரணம்.. தொண்டர்கள் ஷாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் அண்ணாமலை பங்கேற்பதாக இருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் அவர் கலந்துகொள்ளாதது தொண்டர்கள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், ஏன் கலந்துகொள்ளவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை விளக்கியுள்ளார் அண்ணாமலை.

சிதம்பரத்தில் பாஜக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இந்தப் பொதுக்கூட்டத்தில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்பதாக இருந்தது.

ஆனால், இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் திடீரென பங்கேற்காதது கட்சியினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில் அதற்கான காரணத்தை அண்ணாமலை ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். உடல்நலக்க்குறைவு காரணமாகவே தான் கலந்துகொள்ளவில்லை என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Annamalai was scheduled to participate in the BJP general meeting at Chidambaram, but his last-minute non-participation created uproar among the activists. In this case, Annamalai has explained the reason why he did not attend.