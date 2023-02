டெல்லி புறப்பட்ட அண்ணாமலை.. 6 மணி நேரத்தில் நடந்தது என்ன? “காலை வரை காத்திருங்கள்”.. சட்டுனு பதில்!

பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். தனது டெல்லி பயணம் ஏன் என்பது பற்றி பேசியுள்ளார் அண்ணாமலை.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை அண்ணாமலை டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார். ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் பாஜக இன்னும் தங்கள் நிலைப்பாட்டை அறிவிக்காத நிலையில் திடீரென டெல்லி கிளம்பியுள்ளார் அண்ணாமலை. முன்னதாக, செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அண்ணாமலை.

ஈரோட்டில் அதிமுக பேனரில் கூட்டணி பெயர் மாறி இருந்தது எழுத்துப் பிழை என சீனியர்கள் தலைவர்கள் தன்னிடம் தெரிவித்ததாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், திமுக அரசிற்கு எதிராக நிற்க வேண்டுமென்றால், வலிமையான வேட்பாளராக இருக்க வேண்டும் அது தொடர்பாக ஓரிரு நாளில் அறிவிப்போம் என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

பாஜக புறக்கணிப்பு.. வேட்பாளரை அறிவித்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. திடீரென டெல்லிக்கு பறக்கும் அண்ணாமலை!

English summary

BJP State President Annamalai has suddenly left for Delhi while the BJP has not yet announced its stand for the Erode East elections. Earlier, Annamalai spoke to press people about ADMK alliance name in banner controversy.