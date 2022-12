மெஸ்ஸிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் GOAT! ஆட்டுக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு! இவ்ளோ நாள் தெரியாம போச்சே

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் மெஸ்ஸியின் மேஜிக்கால் அர்ஜென்டினா கோப்பையை கைப்பற்றி இருக்கும் நிலையில், பலரும் ஆடு சிம்பளுடன் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். உண்மையின் ஆட்டுக்கும் மெஸ்ஸிக்கும் என்ன சம்பந்தம் .. ஏன் ஆடு சிம்பளை பயன்படுத்துகிறார்கள் என பார்க்கலாம்..

22 ஆவது பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா கடந்த 20ஆம் தேதி கத்தாரில் ஆரவாரமாக தொடங்கி நடைபெற்றது உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 32 அணிகள் இந்த திருவிழாவில் கலந்து கொண்டன.

போர்ச்சுகல், ஜெர்மனி, ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட கால்பந்து ஜாம்பவான் அணிகள் நடையை கட்டிய நிலையில் குரோசியா, மொராக்கோ, சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட கத்துக்குட்டி அணிகள் திடீர் ஹீரோக்களாக உருவெடுத்தன.

English summary

With Messi's magic in the World Cup football series, Argentina has won the trophy, and many people are congratulating him with goat symbols. What is the relationship between the goat of truth and Messi .. why do they use the goat symbol