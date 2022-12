மீன் நழுவ.. மாட்டிக்கொண்ட எம்.பி.. டைரக்ட் அட்டாக்! ‘அதான் பிரச்சனையே’.. மாஜியிடம் சீறிய எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கடந்த ஓரிரு நாட்களாக அதிமுகவில் நிகழ்ந்து வரும் சம்பவங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டென்ஷனை எகிற வைத்திருக்கிறதாம். சி.வி.சண்முகத்தின் பேச்சு, எடப்பாடியின் மனநிலையை பிரதிபலிப்பதாகவே கருதப்பட்டாலும், அந்த தொனியை ஈபிஎஸ்ஸே விரும்பவில்லையாம்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் எம்.பி, இவ்வளவு டைரக்டாக பாஜகவை அட்டாக் செய்ததை எடப்பாடி பழனிசாமி ரசிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

பாஜக, தங்களுடன் கூட்டணியில் இருப்பதை தொடர்ச்சியாக விமர்சித்து வரும் ஜெயக்குமார், கேபி முனுசாமி போன்றோர் அமைதி காக்க, வேகமாக வார்த்தையை விட்டு மாட்டிக் கொண்டுள்ளார் சி.வி.சண்முகம்.

English summary

The incidents happening in AIADMK for the past couple of days have raised tension for Edappadi Palaniswami. Even though CV Shanmugam's speech was considered to reflect Edappadi palanisamy's mood, EPS did not like that tone.