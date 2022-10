தமிழ்நாட்டு பெண்ணை துண்டு துண்டா வெட்டிப் போட்டாங்களே.. எங்க போனீங்க? - அர்ஜுன் சம்பத் ஆவேசம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்ணை கேரளாவில் நரபலி கொடுத்து 60 துண்டுகளாக வெட்டிப் போட்ட சம்பவத்தை ஏன் திமுகவும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் கண்டுகொள்ளவில்லை என இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தருமபுரியைச் சேர்ந்த பெண் உள்ளிட்ட இருவர் கேரளாவில் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதுகுறித்து ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை என திமுகவை நோக்கி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அர்ஜுன் சம்பத்.

மேலும், தமிழகத்தில் ஈவேரா பிறந்தநாளை சமூக நீதி நாளாக கொண்டாடிய போது தான் தென்காசி அருகே பட்டியலின மக்கள் வாழும் ஊரையே ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் சம்பவம் நடந்துள்ளது எனச் சாடியுள்ளார்.

54 பீஸ்கள்.. கொடூர நரபலி.. பத்மாவிற்காக தமிழ்நாட்டில் துடித்த

திணிக்கப்படாத இந்திக்கு எதிராக திமுக நடத்தும் போராட்டம் வெறும் மக்களை திசை திருப்பும் செயல் என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Hindu Makkal Katchi leader Arjun Sampath has questioned why DMK and its allied parties did not notice the incident in which a woman from Tamil Nadu was human sacrificed in Kerala.