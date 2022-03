களை எடுக்கணும்.. தகித்த துரை வைகோ! நல்லா பார்த்துக்கோங்க.. ஸ்டாலின் கையை பிடித்த வைகோ! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: மதிமுக கட்சியின் தலைமை கழக செயலாளராக துரை வைகோ தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று துரை வைகோ மற்றும் வைகோ இருவரும் முதல்வர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பில் சில சுவாரசியமான சம்பவங்கள் நடந்தன.

மதிமுக தலைமை கழக செயலாளராக வைகோவின் மகன் துரை வைகோ தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். நேற்று நடந்த மதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இதற்கான ஒப்புதலும் அளிக்கப்பட்டது.

நேற்று நடந்த 28வது பொதுக்குழு கூட்டத்தில், வைகோவிற்கு நெருக்கமாக கருதப்பட்ட நிர்வாகிகளும், கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் சிலரும் கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்தது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கட்சி உடையவில்லை..சீட்டு கிடைக்காததால் அப்படி பேசுறாங்க..கட்சி “இணைப்பு” குறித்து துரை வைகோ விளக்கம்

English summary

Why does MDMK Vaiko meet CM Stalin after Durai Vaiko taken over the post in the party? What they talked in the meeting?