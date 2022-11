ஆபத்துங்க! எடப்பாடிக்கு போன போன்.. "ஐயோ".. எச்சரித்த சீனியர்.. டிடிவியை எதிர்த்தது இதுக்குத்தானா?

Chennai

சென்னை: அதிமுகவின் மெகா கூட்டணியில் டிடிவி தினகரனுக்கு இடம் இல்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னதற்கு பின் வேறு சில காரணங்கள் இருப்பதாக அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கு தமிழ்நாடு கட்சிகள் தீவிரமாக செயலாற்றி வருகின்றன. லோக்சபா தேர்தலை மனதில் வைத்து மத்திய அமைச்சர்கள் 70 பேரை தமிழ்நாட்டிற்கு அனுப்பும் திட்டத்தில் மத்திய பாஜக களமிறங்கி உள்ளது.

அடுத்தடுத்து பாஜகவின் டாப் தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்னொரு பக்கம் அதிமுகவும் இந்த தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகிறது.

அந்த வகையில்தான்.. 2024 தேர்தலுக்கு நாங்கள் மெகா கூட்டணியை அமைப்போம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி வெளிப்படையாக அறிவித்தார்

ஆஹா வந்துட்டார்ல... அதிமுக மெகா கூட்டணிக்கு ஒரு சிக்ஸர் என ட்வீட் போட்டு கொண்டாடிய வைகை செல்வன்!

English summary

Why does not Edappadi Palanisamy want an alliance with TTV Dinakaran, What is the issue?