திக்திக்.. அந்த 1 மணி நேரம்.. மோடி ரூட் மாறுது.. சட்டென தயாரான எஸ்.பி! திண்டுக்கல்லில் என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பிரதமர் மோடியுடன் காரில் பயணித்தது குறித்து விறுவிறுப்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிரதமர் மோடி நேற்று முதல்நாள் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம் பல்கலையில் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டார். முன்னதாக சென்னையில் இருந்து மைசூரு செல்லும் வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி பெங்களூரில் தொடங்கி வைத்தார்.

இதையடுத்து திண்டுக்கல் நிகழ்வில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார். பிரதமர் மோடியுடன் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்றனர்.

அதிமுக தனித்து போட்டியிட முடியும்..சீறிய மாஜி! மீண்டும் பாஜக ’பல்ஸ்’ பார்க்கும் இபிஎஸ்! அப்போ மோடி?

English summary

Why does PM Modi give up the protocol and let Annamalai travel in his car during Tamil Nadu visit?