இது திராவிட நாடா? ஏன் தமிழா இப்படி இருக்கீங்க? இயக்குனர் பேரரசுக்கு வந்ததே கோபம்! சுளீர் கேள்வி

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு என்பதை தமிழகம் என்றபோது வரும் கோபம், திராவிடநாடு எனும்போதும் தமிழனை திராவிடன் எனும்போதும் ஏன் வரவில்லை தமிழா? என திரைப்பட இயக்குனரும், பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவு துணை தலைவருமான பேரரசு ஆக்ரோஷமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாஜக சார்பில் உத்தர பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதற்கு ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பாராட்டினார். இந்த நிகழ்ச்சி சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசினார். அப்போது தமிழ்நாடு பற்றி பல்வேறு அம்சங்களை குறிப்பிட்டு பேசினார். அப்போது அவர் தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என கூறுவதே சரியாக இருக்கும் என பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Why does the anger that comes when Tamil Nadu is called Thamizhagam, not in Dravida Nadu, Film director and BJP's foreign and neighboring state Tamil development wing vice-chairman Peraraus raises question.