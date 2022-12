அவரை நீக்குனீங்களே.. சண்முகத்தை தூக்க முடியுமா? 16 எம்எல்ஏக்கள் கையில்! அதெல்லாம் எடப்பாடி மறப்பாரா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சமீபத்தில், திமுக - பாஜக கூட்டணி அமையப்போகிறது என அதிமுக எம்.பி சி.வி.சண்முகம் பேசியது அரசியல் அரங்கில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதுபற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி எந்த ஆக்‌ஷனும் எடுக்காதது பற்றி ஓபிஎஸ் தரப்பினர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி ரூட் போட்டுக் கொடுத்துதான் சி.வி.சண்முகம் பேசி இருப்பார் என விமர்சிக்கப்படும் நிலையில், பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி போன்றோரும் சி.வி.சண்முகம் பேச்சை கடுமையாக விமர்சித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், கூட்டணியில் இருந்த பாமக பற்றி பேசியதற்காக புகழேந்தியை கட்சியை விட்டு நீக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது பாஜக பற்றி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசியிருக்கும் சி.வி.சண்முகத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன் என்றும் விமர்சித்துள்ளனர்.

English summary

AIADMK MP CV Shanmugam's statement that DMK-BJP alliance has created a lot of buzz in the political arena, and the OPS faction is questioning Edappadi Palaniswami's lack of action regarding it.