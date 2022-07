எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தண்ணி காட்டும் ‘பாயிண்ட்’ புள்ளி.. திருமாறன் நீக்கத்திற்குப் பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச் செயலாளர் திருமாறனை கட்சியில் இருந்து நீக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டதற்கு என்ன காரணம் என்பதற்கான தகவல்கள் சிறகடித்து வருகின்றன.

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக இருந்து, அவருக்காக சட்டப்பூர்வ முயற்சிகளில் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார் அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச் செயலாளர் திருமாறன்.

அதிமுக அலுவலக சீல் அகற்றப்படுமா? கதவுகள் திறக்குமா? உயர்நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவு

கடந்த ஒரு மாத காலமாக உயர் நீதிமன்றம், உச்ச நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையம் என ஓபிஎஸ் தரப்பின் பலகட்ட முயற்சிகளுக்கும் உதவி வருகிறார் திருமாறன்.

English summary

ADMK Lawyer Thirumaran has been removed after Edappadi palaniswami supporters strongly insisted that Thirumaran, who is providing legal assistance to the OPS, should be removed.