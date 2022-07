வாக்குச்சீட்டில் நடைபெறும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்.. EVM இயந்திரங்களை பயன்படுத்தாது ஏன் தெரியுமா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இன்று நடைபெறும் இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் மின்னனு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் அல்லாமல் பழைய வாக்குச்சீட்டு முறையின் அடிப்படையில் நடக்கிறது. இதற்கு சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. ஏன் என்று விரிவாக காண்போம்.

இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் நிறைவடைவதை ஒட்டி இன்று நாட்டின் 15 வது குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

அந்த 6 பேர்.. அதில் 1 இப்பவே காலி.. பதவி பறிப்பு எப்போது? ரெண்டு விரலை காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள், அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் எம்.எல்.ஏக்கள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களிக்கின்றனர்.

English summary

Why EVM not used in Indian President election and using Ballot boxes instead of that: