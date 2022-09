அவசர அவசரமாக டெல்லி பறந்த ஆளுநர் ரவி.. அமித்ஷாவை இன்றே சந்திக்கிறார்..அதென்ன ஃபைல்கள்.. ஹாட் தமிழகம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஆளுநர் ரவி இன்று டெல்லி சென்றுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே அசாதாரண சூழல்கள் நிலவி வருகின்றன.. தேசிய புலனாய்வு முகமையின் சோதனை, கைது நடவடிக்கைக்குப் பிறகு பாஜகவினரின் அலுவலகம், இல்லங்கள் தாக்கப்படும் சம்பவம் நடந்தது முதல், பதற்றம் தமிழகத்தை சூழ்ந்துள்ளது..

இதனால், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு, பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவசரக் கடிதம் ஒன்றை 4 நாட்களுக்கு முன்பு எழுதியிருந்தார்..

English summary

Why has Governor Ravi gone to Delhi and He is going to meet Amit Shah at night