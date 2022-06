"சீக்ரெட்" ரிப்போர்ட்.. திமுக "உறவு"வுக்கு குறி.. அமித்ஷா ஒருபக்கம், ஆளுநர் மறுபக்கம்.. டெல்லி பரபர

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுகவின் ஊழல் குறித்து அதிமுக ஒருபக்கம், பாஜக ஒரு பக்கம் புகார்களை வாசித்து கொண்டிருக்க, அது தொடர்பாக மேலிடம் என்ன முடிவெடுக்க போகிறது? அதை திமுக எப்படி சமாளிக்க போகிறது என்ற டென்ஷன் களத்தில் எகிறி உள்ளது.

இப்போதைக்கு இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்தாலும், கட்சியை மொத்தமாக தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துகொள்வதே அனைத்து பிரச்சனைக்கும் தீர்வு என்று எடப்பாடி பழனிசாமி நம்புவதாக தெரிகிறது..

அதற்காக, கட்சியை பலப்படுத்துவது, சுற்றுப்பயணம் செய்து தொண்டர்களை சந்திப்பது, அதிருப்தியாளர்களை சமாதானப்படுத்துவது என வழக்கமான ரூட்கள் ஒருபக்கம் இருந்தாலும், திமுக ஆட்சிக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தி அதன்மூலம் தங்களை நிலைநாட்டிக் கொள்ளவே ஆர்வம் அதிகமாக காட்டி வருகிறாராம்.

ஜூன் 20-க்கு பின் திமுக அரசு மீதான ஊழல் புகார்களை தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் வழங்குவோம்- அண்ணாமலை

English summary

Why is Edapadi palanisamy starting new strategy and what will bjp do next against dmk எடப்பாடி பழனிசாமியின் புது வியூகம் திமுகவுக்கு சறுக்கலை தருமா என தெரியவில்லை