ஓபிஎஸ் கேட்ட அந்த கேள்வி.. ‘அதோட பேச்சையே காணோம்’.. திரைமறைவில் நடந்தது என்ன? - உடைக்கும் புள்ளிகள்!

சென்னை : அதிமுக இணை பொதுச் செயலாளர் பதவி தருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கூறியும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதனை ஏற்க மறுத்தது ஏன் பற்றிய தகவல்கள் ஓபிஎஸ் வட்டாரத்தில் பரபரக்கின்றன.

அதிமுகவில் கடந்த ஜூன் மாதம் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தீவிரமாக தலை தூக்கிய நேரத்தில், எதிர்ப்புக் குரல் எழுப்பிய ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சமாதானப்படுத்த ஈபிஎஸ் தரப்பினர் முயற்சி மேற்கொண்டனர்.

திரைமறைவில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை முயற்சிகள், பேரங்கள் பற்றி முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி சமீபத்தில், அதிமுக கூட்டத்தில் போட்டு உடைத்தார். இணை பொதுச் செயலாளர் பதவி தருவதாகச் சொல்லியும் ஓபிஎஸ் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரவில்லை, கட்சியை பிளவுபடுத்த முயற்சித்தார் எனத் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், பேச்சுவார்த்தையின்போது ஈபிஎஸ் தரப்பு முன்வைத்த பேரங்களும், ஓபிஎஸ் ஏன் ஏற்கவில்லை என்பது பற்றியும் ஓபிஎஸ் வட்டாரத்தில் புதிய தகவல்கள் அலையடிக்கின்றன.

தங்கமணி ஆவேசத்துக்கு மூல காரணமே இதானா..? கொங்கு மண்டலத்தில் 'கொக்கி’ போட்ட ஓபிஎஸ்.. பக்கா மூவ்!

English summary

AIADMK former minister Thangamani publicly opened the secret negotiations happened in ADMK. In this case, information is circulating in OPS circles about why O. Panneerselvam refused to accept the post of Joint General Secretary.