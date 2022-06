எடப்பாடி பக்கம் நடையைக் கட்டும் ஆதரவாளர்கள்.. ஓபிஎஸ் பலத்தை இழக்க காரணம் இந்த 3 விஷயங்கள்தான்..!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர்களாக இருந்த பலர், எதிர் தரப்பான எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் தாவி வருகின்றனர்.

EPS-க்காக குவிந்த தொண்டர்கள்! OPS வீட்டில் ஆலோசனைகள் | *Politics

இது ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஓ.பி.எஸ் ஆதரவாளர்களின் இந்த மன மாற்றத்திற்கு காரணமாக சில விஷயங்கள் கூறப்படுகின்றன.

அதிமுகவில் சசிகலாவை சேர்க்கலாம் என்ற ரீதியில் ஓ.பி.எஸ் பேசி வருவதும், திமுக அரசை சாஃப்டாக அவர் விமர்சித்து வருவதுமே அவர் மீது ஆதரவாளர்கள் நம்பிக்கை இழந்ததற்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.

கொத்து கொத்தாக.. எடப்பாடி பக்கம் தாவிய ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.. பின்னணியில்

English summary

Many who were supporters of O.Panneerselvam are jumping to Edappadi Palanisamy side. Some things are said to be the reason for this change of OPS supporters.