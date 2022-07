லேட்டா கிளம்பிய பிரதமர் மோடி.. ‘நோ சேஞ்ச்’ குறித்த நேரத்தில் தொடங்கிய தமிழக அரசு- பாஜகவினர் கொதிப்பு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிரதமர் மோடி சென்னை விமான நிலையத்திற்கு 4.45 மணிக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தாமதாக புறப்பட்டதால் 5.10 மணியளவில் சென்னை வந்தடைந்தார். அவர் விழா அரங்கிற்குள் வருவதற்குள் கொடி அணிவகுப்பு, கலை நிகழ்ச்சிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

சென்னையில் நடைபெறும் 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் தொடக்க விழா மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று சென்னை வந்துள்ளார்.

நேரு விளையாட்டரங்கில் நடைபெறும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி தொடக்க விழாவில் பங்கேற்று போட்டிகளை தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார் பிரதமர் மோடி. செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்க வருவதையொட்டி விழா நடைபெறும் நேரு விளையாட்டரங்கம் வண்ண விளக்குகளால் ஜொலித்து வருகிறது.

English summary

It has been reported that PM Modi will arrive at Chennai airport at 5.10 PM. Modi left Ahmedabad at 3.10 PM Due to this, he will reach Chennai a little late.