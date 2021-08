ஸ்டாலினுக்கு வந்த போன்.. எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர்தானா.. என்ன நடக்கிறது கோட்டையில்.. இமேஜ் எகிறுமா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வேலுமணியை தொட்டதன் மூலம் ஒரு மிகப்பெரிய ரிஸ்க்கை ஸ்டாலின் எடுத்துள்ளார்.. இது எந்த அளவுக்கு திமுகவுக்கு சாதகத்தை ஏற்படுத்தும்? எந்த அளவுக்கு அதிமுகவின் இமேஜை டேமேஜ் செய்யும்? வேலுமணி விவகாரத்தில் ஐயம் திரிபுர ஆதாரங்களை திமுக நிரூபிக்குமா? என்பன போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

ஒரு வார இதழில் மாஜி அமைச்சர் வேலுமணி ஒரு பேட்டி தந்திருந்தார்.. அதில், யாரும் என்னை டச் பண்ண முடியாது என்ற ரீதியிலும் கருத்து கூறியிருந்தார்..

இலங்கையை மிரட்டும் டெல்டா...இந்தியாவை விட 3 மடங்கு வீரியம்-ஒருநாள் கொரோனா மரணங்கள் 100ஐ தாண்டியது!

ஆனாலும் நடக்க போகும் ரெய்டு சமாச்சாரத்தை அவர் முன்னமேயே யூகித்திருந்தார்.. தன்னை மட்டுமல்லாமல் தன்னோடு நெருக்கமாக இருப்பவர்களுக்கும் நெருக்கடி வரும் என்றும் எதிர்பார்த்தே இருந்தார். இது இயல்பான எதிர்பார்ப்புதான்.. இதில் ஆச்சரியப்பட எதுவுமே இல்லை. ஆட்சி மாறினால் வரும் காட்சிகள்தான் இவை.

English summary

Why SP Velumani not arrested and What will next DMK do in the Kongu Region