தமிழக நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் அளிக்காதது ஏன்? ஆளுநர் தரப்பில் முக்கிய விளக்கம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நீட் விலக்கு மசோதா உள்பட பல்வேறு மசோதாக்களுக்கு ஆளுனர் ஆர்என் ரவி ஒப்புதல் அளிக்காமல் உள்ளார். இதற்கான காரணம் குறித்து ஆளுனர் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் நீட் தேர்வால் ஏழை, எளிய மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக திமுக கூறி வருகிறது. மேலும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தமிழகத்துக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறப்படும் என அக்கட்சி தனது தேர்தல் பரப்புரையில் கூறியது.

அதேபோல் சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுக சட்டசபையில் நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதாவை நிறைவேற்றி ஆளுனர் ஆர்என் ரவிக்கு அனுப்பியது. ஆனால் ஆளுனர் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் திருப்பி அனுப்பினார்.

English summary

Governor RN Ravi has not approved various bills, including the NEET Exemption Bill. The reason for this has been explained by the Governor.