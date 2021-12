லட்டு மாதிரி பிளான் போடும் திமுக.. "சைலண்ட்" அன்வர் ராஜா.. விழிபிதுங்கும் அதிமுக.. லிஸ்ட்டில் 3 பேர்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அமைதி காத்து வருகிறார் முன்னாள் அமைச்சர் அன்வர் ராஜா.. இந்த அமைதிக்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது என்ற கலக்கமும், எதிர்பார்ப்பும், அதிமுக, திமுக, பாஜக, சசிகலா தரப்பு என மொத்த பேரையும் சூழ்ந்து கொண்டுள்ளது.

அன்வர்ராஜா.. அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்.. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, எடப்பாடி என 3 ஆட்சி தலைவர்களிடமும் பொறுப்பில் இருந்தவர்.. பல சமயங்களில் இவரது துணிச்சல் பேச்சு அபாரமானவை!

முத்தலாக் சட்டத்தை எதிர்த்து நாடாளுமன்றத்தில் "இந்த சட்டம் காட்டுமிராண்டித்தனமானது, இறைவனுக்கு எதிரானது" என்று குரல் கொடுத்தவர் அன்வர் ராஜாதான்... எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் மசோதாவை ஆதரித்த நிலையில், அன்வர் ராஜா எதிர்க்கவும்தான், பாஜகவின் பார்வை இவர் மீது அழுத்தமாக விழ தொடங்கியது.

அன்வர் ராஜாவின் மவுனவிரதம்! மகனிடம் அலைபேசி! வீட்டை விட்டு வெளியேறி 7 நாட்கள்! அலைமோதும் 2 யோசனைகள்!

English summary

Why the Senior Leader Anwar Raja is so silent and what is the next phase plan of him