ரூல்ஸ் 175, 176ஐ மீறிட்டாங்களே.. முதலமைச்சர், எம்.எல்.ஏக்கள் மீதும் நடவடிக்கை பாயுமா? பாஜக கேள்வி!

சென்னை : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையின் போது குறுக்கீடு செய்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோர் மீது சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாரயணன் திருப்பதி வலியுறுத்தியுள்ளார். ஆளுநர் உரையாற்றியபோது சில பகுதிகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்தது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்த நிலையில், கூச்சல் செய்த எம்.எல்.ஏக்கள் மீதும், ஆளுநர் உரைக்குப் பிறகு பேசிய முதலமைச்சர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியுள்ளது பாஜக.

தமிழ்நாடு அரசால் தயாரித்து அனுப்பப்பட்ட உரையின் சில பகுதிகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்த ஆளுநர் ரவி, சில பகுதிகளை சொந்தமாக சேர்த்து உரையாற்றினார். இதனால் ஆளுநர் உரை முடிந்த பிறகு வழக்கத்திற்கு மாறாக எழுந்து, ஆளுநர் ஆற்றிய உரையை அவைக்குறிப்பில் சேர்க்கக்கூடாது என்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

ஆளுநர் அவை மரபை மீறியதாக திமுக உள்ளிட்ட கட்சியினரும், முதலமைச்சர் அவை மரபை மீறிவிட்டதாக பாஜக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் மாற்றி மாற்றி விமர்சித்து வருகின்றன.

மாநில அரசு உரையில்.. ஆளுநர் புள்ளி, கமா கூட சேர்க்க முடியாது.. லோக்சபா முன்னாள் செயலாளர் விளக்கம்

BJP state vice-president Narayanan Thirupathy has urged the Speaker to take action against MLAs and Chief Minister MK Stalin who interrupted the Governor's speech in the Tamil Nadu Legislative Assembly.