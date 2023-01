தரமான ‘மூவ்’.. எடப்பாடிக்கு நெருக்கடி..“அவர் சொல்லமாட்டாரே” உற்று கவனிக்கும் டெல்லி! என்ன நடக்கும்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக போட்டியிட விரும்பினால் நாங்கள் போட்டியிட மாட்டோம் என்கிற நிலைப்பாட்டை ஓபிஎஸ் எடுத்திருக்கிறார். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி அத்தகைய முடிவை எடுப்பதற்குத் தயாராக இல்லை. இந்த அரசியலை உன்னிப்பாக கவனிக்கும் பாஜக தலைவர்கள் ஈபிஎஸ் தரப்பை ஆதரிக்க மாட்டார்கள் எனக் கூறியிருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் வெல்லப்போவது யார் என்பது ஒருபுறம் இருக்க, அதிமுகவில் இரு அணிகளின் பலத்தை நிரூபிப்பதற்கான களமாகவும் மாறியுள்ளது.

அதிமுக கூட்டணியில் தமாகா விட்டுக்கொடுக்க ஈபிஎஸ் அணியே களமிறங்குகிறது. அதற்குப் போட்டியாக, ஓபிஎஸ் தங்கள் அணியும் களமிறங்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ்ஸின் இந்த முடிவு பரபரப்பைக் கிளப்பி இருக்கும் சூழலில், அதிமுகவின் கூட்டணிக் கட்சியான பாஜக யாரை ஆதரிக்கப் போகிறது என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்துள்ளது

பாஜக தலைமை கைக்கு போன 'பந்து’.. யாருக்கு ஆதரவு? அண்ணாமலை முடிவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் எதிர்காலம்? ஆஹா!

English summary

O Panneer selvam has taken a stand that if BJP wants to contest, we will not contest. But Edappadi Palaniswami is not ready to take such a decision. So the BJP leaders who are closely watching this politics will not support the EPS anymore. : says Political critic Ravindran Duraisamy